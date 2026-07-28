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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 17:40 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الأداء تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ما يهدد تلك المكاسب الحالية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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