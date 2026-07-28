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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 28-07-2026
Fx News Today
2026-07-28 17:40 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الأداء تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ما يهدد تلك المكاسب الحالية.