انخفاض أرباح «أسمنت القصيم» 15.2% إلى 51.77 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت القصيم في الربع الثاني من 2026 بنسبة 15.2% إلى 51.77 مليون ريال، مقابل 61 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات، إضافةً إلى الارتفاع في تكاليف التشغيل على إثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية العام الحالي.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات إضافةً إلى الزيادة في مصروفات التشغيل، إضافة إلى الانخفاض في عوائد الاستثمارات المالية.
وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات، إضافةً إلى الارتفاع في تكاليف التشغيل على إثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى الانخفاض في عوائد الاستثمارات المالية.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات، إضافةً إلى الارتفاع في تكاليف التشغيل على إثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية العام الحالي.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات إضافةً إلى الزيادة في مصروفات التشغيل، إضافة إلى الانخفاض في عوائد الاستثمارات المالية.
وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والانخفاض في كمية المبيعات، إضافةً إلى الارتفاع في تكاليف التشغيل على إثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى الانخفاض في عوائد الاستثمارات المالية.