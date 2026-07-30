الأسبوع الماضي.. تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأكدت الإدارة، التي تعدّ الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر اليوم، أن ‌مخزونات النفط الخام، باستثناء مخزونات احتياطيات النفط الإستراتيجية الخاصة بالحكومة الأمريكية، انخفضت بـ 7.2 مليون برميل لتصل إلى 404.5 مليون في الأسبوع المنصرم، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وبينت أن المخزونات نزلت بـ 11 مليون برميل لتصل إلى 712.2 مليون باحتساب الكمية المسحوبة من احتياطيات النفط الإستراتيجية، وهو أدنى مستوى منذ 1984، مشيرة إلى أن ‌مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 771 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 18.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2014 ودون المستوى التشغيلي البالغ 20 مليونًا. انخفاض صافي الواردات وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط ‌الخام انخفض الأسبوع ‌الماضي ‌237 ألف برميل يوميًا، لافتة الانتباه إلى أن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 271 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي ‌إلى 17.3 مليون، وهو أعلى معدل منذ 2019، كما زاد أيضًا معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية إلى 97.2%، وهو الأعلى منذ 2018.

وأضافت أن مخزونات ‌البنزين ارتفعت 7000 برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات، التي تشير إلى انخفاضها 722 ألفًا.

فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.1 مليون برميل إلى 110.6 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 916 ألفًا.