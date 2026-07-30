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ارتفاع أرباح «الأعمال المتعددة» إلى 57.8 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الأعمال المتعددة» إلى 57.8 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة الأعمال المتعددة في النصف الأول من 2026 بنسبة 32.9% إلى 5.78 مليون ريال، مقابل 4.35 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول "، يعود سبب هذا الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (9.3) مليون ريال وبنسبة (10.20%) مقارنة بـ (8.4) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من انخفاض الإيرادات.
وجاء ذلك نتيجة تحسن هوامش المشاريع المنفذة وارتفاع مساهمة المشاريع ذات الهوامش المرتفعة، إضافة إلى انخفاض الرواتب والاجور وما في حكمها بما يعكس مواءمة هيكل التكاليف التشغيلية مع مستوى النشاط الحالي. وعليه تحسن هامش إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (13.25%) مقارنة بـ (11.11%) للفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية إلى (0.5) مليون ريال مقارنة بـ (0.2) مليون ريال ، وذلك نتيجة ربط الفوائض النقدية بودائع مرابحة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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