ارتفاع أرباح «الأعمال المتعددة» إلى 57.8 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة الأعمال المتعددة في النصف الأول من 2026 بنسبة 32.9% إلى 5.78 مليون ريال، مقابل 4.35 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب هذا الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (9.3) مليون ريال وبنسبة (10.20%) مقارنة بـ (8.4) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من انخفاض الإيرادات.
وجاء ذلك نتيجة تحسن هوامش المشاريع المنفذة وارتفاع مساهمة المشاريع ذات الهوامش المرتفعة، إضافة إلى انخفاض الرواتب والاجور وما في حكمها بما يعكس مواءمة هيكل التكاليف التشغيلية مع مستوى النشاط الحالي. وعليه تحسن هامش إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (13.25%) مقارنة بـ (11.11%) للفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية إلى (0.5) مليون ريال مقارنة بـ (0.2) مليون ريال ، وذلك نتيجة ربط الفوائض النقدية بودائع مرابحة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب هذا الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (9.3) مليون ريال وبنسبة (10.20%) مقارنة بـ (8.4) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من انخفاض الإيرادات.
وجاء ذلك نتيجة تحسن هوامش المشاريع المنفذة وارتفاع مساهمة المشاريع ذات الهوامش المرتفعة، إضافة إلى انخفاض الرواتب والاجور وما في حكمها بما يعكس مواءمة هيكل التكاليف التشغيلية مع مستوى النشاط الحالي. وعليه تحسن هامش إجمالي الربح خلال الفترة الحالية إلى (13.25%) مقارنة بـ (11.11%) للفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية إلى (0.5) مليون ريال مقارنة بـ (0.2) مليون ريال ، وذلك نتيجة ربط الفوائض النقدية بودائع مرابحة.