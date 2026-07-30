ارتفاع أرباح «أملاك» 25% إلى 25.5 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - حققت شركة "أملاك العالمية للتمويل" صافي ربح خلال الربع الثاني من 2026 قدره 25.52 مليون ريال، مقابل 20.39 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 25%.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، وانخفاض تكلفة التمويل؛ وقابل ذلك جزئيًا زيادة في المصروفات التشغيلية، و زيادة في إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وبنهاية النصف الأول من 2026، حققت الشركة صافي ربح بلغ 41.34 مليون ريال، مقابل 32.30 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 27.97%.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، وانخفاض تكلفة التمويل؛ وقابل ذلك جزئيًا زيادة في المصروفات التشغيلية، و زيادة في إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وبنهاية النصف الأول من 2026، حققت الشركة صافي ربح بلغ 41.34 مليون ريال، مقابل 32.30 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 27.97%.