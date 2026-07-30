ارتفاع أرباح «المطاحن الرابعة» إلى 50.55 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الرابعة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 48.5% إلى 50.55 مليون ريال، مقابل 34 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى نمو الإيرادات بنسبة 22% ونمو إجمالي الربح بنسبة 41% مدعوماً بزيادة حجم مبيعات قطاعي الدقيق والنخالة وتحسن الهوامش، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وذلك تماشيًا مع الأنشطة التجارية ودعم قنوات البيع.
وبلغ صافي الربح للربع الحالي 50.5 مليون ريال، بانخفاض قدره 5% مقارنةً بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 4% نتيجة الطبيعة الموسمية للطلب.
كما تأثر صافي الربح بارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف تكاليف النقل، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6%.
بلغ صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، 103.9 مليون ريال، بزيادة قدرها 20%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات مدعوماً بإستمرار تركيز الشركة الاستراتيجي على دفع النمو في المنتجات ذات القيمة المضافة والتركيز على الهوامش. كما تأثر صافي الربح بارتفاع المصاريف التشغيلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، تماشيًا مع الأنشطة التجارية ودعم قنوات البيع.
وأفادت الشركة بأن لغرض المقارنة، يجدر التنويه إلى أن صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق تضمن عكس التزامات ضريبية مؤجلة لمرة واحدة بمبلغ 2.9 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى نمو الإيرادات بنسبة 22% ونمو إجمالي الربح بنسبة 41% مدعوماً بزيادة حجم مبيعات قطاعي الدقيق والنخالة وتحسن الهوامش، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وذلك تماشيًا مع الأنشطة التجارية ودعم قنوات البيع.
وبلغ صافي الربح للربع الحالي 50.5 مليون ريال، بانخفاض قدره 5% مقارنةً بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 4% نتيجة الطبيعة الموسمية للطلب.
كما تأثر صافي الربح بارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف تكاليف النقل، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6%.
بلغ صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، 103.9 مليون ريال، بزيادة قدرها 20%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات مدعوماً بإستمرار تركيز الشركة الاستراتيجي على دفع النمو في المنتجات ذات القيمة المضافة والتركيز على الهوامش. كما تأثر صافي الربح بارتفاع المصاريف التشغيلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، تماشيًا مع الأنشطة التجارية ودعم قنوات البيع.
وأفادت الشركة بأن لغرض المقارنة، يجدر التنويه إلى أن صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق تضمن عكس التزامات ضريبية مؤجلة لمرة واحدة بمبلغ 2.9 مليون ريال.