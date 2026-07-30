الذهب يتراجع تحت ضغط سندات الخزانة وتقييم مسار «الفيدرالي الأمريكي»

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين قيّمت الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، بشأن معالجة التضخم بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4045.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 2% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 0.2% إلى 4043.70 دولار للأونصة.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% إلى 57.49 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 1595.38 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1255.67 دولار.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وسط انقسام بين الأعضاء، بينما أكد وارش مجددًا التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن خطوته التالية.

لا تزال الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 67% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن هذا انخفض من حوالي 81% قبل قرار السياسة النقدية أمس الأربعاء.