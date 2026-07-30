تراجع خسائر «رؤوم» 82.5% إلى 475.5 ألف ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر شركة رؤوم التجارية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 82.5% إلى 475.5 ألف ريال، مقابل خسائر بـ2.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 0.96 مليون ريال وبنسبة 16.6%.
• انخفاض خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 3.18 مليون ريال مقابل 4.36 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
• تسجيل إيرادات أخرى بمبلغ 0.31 مليون ريال مقابل مصاريف أخرى بمبلغ 0.90 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وقابل ذلك جزئياً ارتفاع تكاليف التمويل إلى 0.94 مليون ريال مقابل 0.34 مليون ريال نتيجة التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة، وانخفاض توزيعات الأرباح المحصّلة من الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 0.07 مليون ريال مقابل 0.47 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11.2% نتيجة التوسعات التي قامت به الشركة من خلال الاستحواذ على اصول صناعية في كلاً من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية وحائل والتوسع في منطقة القصيم والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع انتشارها الجغرافي في مناطق المملكة، بما يدعم توجهاتها زيادة وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
انخفض صافي الخسارة بنسبة 91.9% ليصل إلى 0.48 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 5.85 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 5.37 مليون ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 3.18 مليون ريال مقابل 8.31 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 5.13 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل إيرادات أخرى بمبلغ 0.31 مليون ريال مقابل مصاريف أخرى بمبلغ 0.02 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل إلى 0.94 مليون ريال مقابل 1.08 مليون ريال.
سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 6.32 مليون ريال خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بصافي ربح قدره 2.29 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتغير قدره 8.61 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
ارتفاع خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 11.49 مليون ريال، مقابل 3.03 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفاع تكاليف التمويل إلى 2.02 مليون ريال، مقابل 0.67 مليون ريال، نتيجة التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة.
انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 0.92 مليون ريال وبنسبة 6.3%، نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 6.1%.
انخفاض توزيعات الأرباح المحصلة من الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 0.39 مليون ريال، مقابل 0.67 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 0.96 مليون ريال وبنسبة 16.6%.
• انخفاض خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 3.18 مليون ريال مقابل 4.36 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
• تسجيل إيرادات أخرى بمبلغ 0.31 مليون ريال مقابل مصاريف أخرى بمبلغ 0.90 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وقابل ذلك جزئياً ارتفاع تكاليف التمويل إلى 0.94 مليون ريال مقابل 0.34 مليون ريال نتيجة التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة، وانخفاض توزيعات الأرباح المحصّلة من الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 0.07 مليون ريال مقابل 0.47 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11.2% نتيجة التوسعات التي قامت به الشركة من خلال الاستحواذ على اصول صناعية في كلاً من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية وحائل والتوسع في منطقة القصيم والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع انتشارها الجغرافي في مناطق المملكة، بما يدعم توجهاتها زيادة وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
انخفض صافي الخسارة بنسبة 91.9% ليصل إلى 0.48 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 5.85 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 5.37 مليون ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 3.18 مليون ريال مقابل 8.31 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 5.13 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل إيرادات أخرى بمبلغ 0.31 مليون ريال مقابل مصاريف أخرى بمبلغ 0.02 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل إلى 0.94 مليون ريال مقابل 1.08 مليون ريال.
سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 6.32 مليون ريال خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بصافي ربح قدره 2.29 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتغير قدره 8.61 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
ارتفاع خسائر إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 11.49 مليون ريال، مقابل 3.03 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفاع تكاليف التمويل إلى 2.02 مليون ريال، مقابل 0.67 مليون ريال، نتيجة التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة.
انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 0.92 مليون ريال وبنسبة 6.3%، نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 6.1%.
انخفاض توزيعات الأرباح المحصلة من الأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 0.39 مليون ريال، مقابل 0.67 مليون ريال.