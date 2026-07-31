صعود داو جونز 520.1 نقطة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهلت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها الخميس، على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بـ 520.1 نقطة، بنسبة 1.01%، ليصل إلى ‌52114.27 ‌نقطة.كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 74.3 نقطة، ‌بنسبة 1.02%، ووصل إلى 7390.45 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع ‌409.1 نقاط، بنسبة 1.67% إلى 24852.047 نقطة.