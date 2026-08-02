ارتفاع أرباح «جي آي جي» 13.4% إلى 38.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 13.4% إلى 38.7 مليون ريال، مقابل 34 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغت نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 120 مليون ريال مقارنة بـ 46 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 162%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
وبلغ نمو صافي نتائج التأمين للربع الحالي 57 مليون ريال مقارنة بـ 24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 135%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 7 ملايين ريال مقارنة بـ 22 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بانخفاض قدره -69%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للربع الحالي 5 ملايين ريال مقارنة بدخل قدره 0.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 46 مليون ريال مقارنة بـ 44 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 595 مليون ريال مقارنة بـ 307 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 94% مدفوعاً بقطاعي تأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث.
وانخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 11%، إذ بلغت نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 120 مليون ريال مقارنة بـ 87 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 38%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
بلغ نمو صافي نتائج التأمين للربع الحالي 57 مليون ريال مقارنة بـ 32 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 78%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 6 ملايين ريال مقارنة بـ 35 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 81%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للربع الحالي 5.1 مليون ريال مقارنة بـ 3.1 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 65%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على صافي التزامات عقود التأمين.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 46 مليون ريال مقارنة بـ 26 مليون ريال للربع السابق ، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 80%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 595 مليون ريال مقارنة بـ 734 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 19%.
محققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة بلغ 82 مليون ريال خلال النصف الأول مقارنة بـ 61 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع قدره 35%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الأسباب التالية:
بلغت نتائج خدمات التأمين للفترة الحالية 207 ملايين ريال مقارنة بـ 142 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 45%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
بلغ نمو صافي نتائج التأمين للفترة الحالية 89 مليون ريال مقارنة بـ 71 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 24%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للفترة الحالية 8.3 مليون ريال مقارنة بـ 25.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يظهر انخفاضاً بنسبة 68%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على صافي التزامات عقود التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 42 مليون ريال مقارنة بـ 47 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره -10%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 72 مليون ريال مقارنة بـ 100 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 28%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 1.3 مليار ريال مقارنة بـ 876 مليون ريال للفترة السابقة من العام الماضي ، بارتفاع قدره 48% في قطاعات أعمالنا الرئيسية.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغت نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 120 مليون ريال مقارنة بـ 46 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 162%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
وبلغ نمو صافي نتائج التأمين للربع الحالي 57 مليون ريال مقارنة بـ 24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 135%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 7 ملايين ريال مقارنة بـ 22 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بانخفاض قدره -69%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للربع الحالي 5 ملايين ريال مقارنة بدخل قدره 0.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 46 مليون ريال مقارنة بـ 44 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 595 مليون ريال مقارنة بـ 307 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 94% مدفوعاً بقطاعي تأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث.
وانخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 11%، إذ بلغت نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 120 مليون ريال مقارنة بـ 87 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 38%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
بلغ نمو صافي نتائج التأمين للربع الحالي 57 مليون ريال مقارنة بـ 32 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 78%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 6 ملايين ريال مقارنة بـ 35 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 81%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للربع الحالي 5.1 مليون ريال مقارنة بـ 3.1 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 65%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على صافي التزامات عقود التأمين.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 46 مليون ريال مقارنة بـ 26 مليون ريال للربع السابق ، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 80%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 595 مليون ريال مقارنة بـ 734 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 19%.
محققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة بلغ 82 مليون ريال خلال النصف الأول مقارنة بـ 61 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع قدره 35%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الأسباب التالية:
بلغت نتائج خدمات التأمين للفترة الحالية 207 ملايين ريال مقارنة بـ 142 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 45%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين.
بلغ نمو صافي نتائج التأمين للفترة الحالية 89 مليون ريال مقارنة بـ 71 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 24%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين المدفوعة بنمو الأعمال، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين وصافي مصروفات إعادة التأمين.
بلغت صافي مصروفات تمويل التأمين للفترة الحالية 8.3 مليون ريال مقارنة بـ 25.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يظهر انخفاضاً بنسبة 68%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات في أثر الخصم على صافي التزامات عقود التأمين.
بلغ دخل الاستثمار للشركة 42 مليون ريال مقارنة بـ 47 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره -10%، ويعود هذا التراجع إلى خسائر غير محققة مسجلة على الاستثمارات نتيجة لإعادة تقييم القيمة السوقية.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 72 مليون ريال مقارنة بـ 100 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 28%.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 1.3 مليار ريال مقارنة بـ 876 مليون ريال للفترة السابقة من العام الماضي ، بارتفاع قدره 48% في قطاعات أعمالنا الرئيسية.