«الصقر للتأمين» تتحول للربحية بـ1.1 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة الصقر للتأمين التعاوني للربحية في الربع الثاني من 2026 ب،1.1 مليون ريال، مقابل خسائر بـ15.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح، نتيجة زيادة ربحية نتائج خدمات التأمين بمقدار 13.7 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 4.3 مليون ريال.
وارتفع صافي الربح بعد الزكاة على أساس ربعي بشكل رئيسي بسبب زيادة دخل الاستثمار بمقدار 1.8 مليون ريال، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض في نتائج خدمات التأمين.
وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة خلال النصف الأول من العام الحالي، 2.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 33.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل العوامل الرئيسية المساهمة في هذا التحسن زيادة ربحية خدمات التأمين بمقدار 27 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 4.1 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح، نتيجة زيادة ربحية نتائج خدمات التأمين بمقدار 13.7 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 4.3 مليون ريال.
وارتفع صافي الربح بعد الزكاة على أساس ربعي بشكل رئيسي بسبب زيادة دخل الاستثمار بمقدار 1.8 مليون ريال، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض في نتائج خدمات التأمين.
وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة خلال النصف الأول من العام الحالي، 2.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 33.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل العوامل الرئيسية المساهمة في هذا التحسن زيادة ربحية خدمات التأمين بمقدار 27 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 4.1 مليون ريال.