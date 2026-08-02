أرباح «الرازي» تقفز 261% إلى 419 مليون ريال بالنصف الأول 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة "الرازي الطبية" قفزة في صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة بلغت 261%، ليصل إلى 419 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 116 مليون ريال خلال النصف المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى زيادة الإيرادات، والتي ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لزيادة عدد الفروع الجديدة.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى زيادة الإيرادات، والتي ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لزيادة عدد الفروع الجديدة.