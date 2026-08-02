الاقتصاد

أرباح «الرازي» تقفز 261% إلى 419 مليون ريال بالنصف الأول 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «الرازي» تقفز 261% إلى 419 مليون ريال بالنصف الأول 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة "الرازي الطبية" قفزة في صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة بلغت 261%، ليصل إلى 419 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 116 مليون ريال خلال النصف المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول "، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى زيادة الإيرادات، والتي ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لزيادة عدد الفروع الجديدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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