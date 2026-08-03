الاقتصاد

سعر سهم ديوا (DEWA) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر سهم ديوا (DEWA) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 23:39 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

ارتفع سعر سهم ديوا (DEWA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتخلص السهم بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 2.72 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 2.81 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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