الاقتصاد

سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

ارتفع سعر سهم ويلز فارجو WELLS FARGO & COMPANY (WFC) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 81.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 89.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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