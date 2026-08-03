سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 03-08-2026

ارتفع سعر سهم ويلز فارجو WELLS FARGO & COMPANY (WFC) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 81.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 89.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد