أسعار خام الحديد تهبط لأدنى مستوى في عام مع تراجع الأرباح في الصين

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، وسط مخاوف من استمرار ضعف السوق الذي يعاني انخفاض الطلب من الأصل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد، المكون الأساسي في صناعة الصلب، بنسبة تصل إلى 1.9% لتصل إلى 94.10 دولارًا للطن في سنغافورة، وهو أدنى مستوى لها خلال اليوم منذ أوائل يوليو 2025. وفي بورصة داليان للسلع انخفض العقد الأكثر تداولًا بنسبة تقارب 3%.

وكان خام الحديد قد واجه بالفعل ضغوطًا بسبب المخاوف بشأن تدهور أساسيات صناعة الصلب، حيث تراجعت هوامش أرباح مصانع الصلب الصينية بشكل أكبر الأسبوع الماضي، بينما انخفض إنتاج الحديد الخام للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي أكبر اقتصاد في آسيا، انخفض قطاع البناء إلى أدنى مستوى له منذ بداية الجائحة، في حين انكمش النشاط الصناعي في يوليو للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لخام الحديد بنسبة 61% بنسبة 1.6% إلى 94.35 دولارًا للطن، بعد سلسلة من الخسائر الشهرية لثلاثة أشهر متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ أكثر من عام. كما انخفضت عقود الصلب المقومة باليوان في بورصة شنغهاي.