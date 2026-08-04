السماح باستيراد 4 أنواع من المواشي الحية القادمة من موريتانيا

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر رسمياً عن استيراد أربعة أصناف من المواشي الحية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إيذاناً باستئناف استقبال الشحنات الحيوانية.

وجاء الإجراء بموجب قرار أصدره وزير البيئة والمياه والزراعة، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء». استيراد المواشي أوضحت الوزارة أن الأصناف المسموح للمستوردين بإدخالها تشمل كلاً من الضأن، والماعز، والأبقار، والإبل.

ويهدف القرار إلى تمكين تجار المواشي الحية من استئناف نشاطهم التجاري مع الجانب الموريتاني وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وفي سياق متصل، عممت غرفة الشرقية القرار الوزاري على كافة مستوردي المواشي الحية عبر إشعار رسمي.

واستند خطاب اتحاد الغرف إلى إشعار مباشر من مركز «وقاء. وتأتي هذه التحركات الإدارية المتسلسلة لضمان وصول التوجيهات الرسمية الصادرة من وزارة البيئة لجميع المستثمرين في القطاع.