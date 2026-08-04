سعر سهم الصادرات (4140) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 04-08-2026

اكتسى سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بزيادة كبيرة وملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط الإيجابي حوله، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.27 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.98 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد