ارتفاع أرباح «أسلاك» 705% إلى 15.3 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) للربع الثاني من 2026 بنسبة 705% إلى 15.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لهذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2025 بشكل رئيسي الي ارتفاع هوامش الربحية، حسبما أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية".
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قفز صافي الربح بنسبة 1000% تقريبًا ليسجل 14.26 مليون ريال، مقابل 1.24 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن هامش الربح.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لهذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2025 بشكل رئيسي الي ارتفاع هوامش الربحية، حسبما أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية".
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قفز صافي الربح بنسبة 1000% تقريبًا ليسجل 14.26 مليون ريال، مقابل 1.24 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن هامش الربح.