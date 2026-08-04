الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 16:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة وسط محاولاته التخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، ليصل إلى اختبار سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يهدد من تلك المكاسب وينذر بالانعكاس السلبي خاصة مع بدء توارد الإشارات الهبوطية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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