تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-08-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة وسط محاولاته التخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، ليصل إلى اختبار سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يهدد من تلك المكاسب وينذر بالانعكاس السلبي خاصة مع بدء توارد الإشارات الهبوطية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.