1%.. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع مخاوف التضخم

المعادن النفيسة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار ‌الذهب واحدًا بالمئة اليوم، مدعومة بتراجع المخاوف بشأن التضخم وسط ترقب مؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي).وصعد الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4092.43 دولارًا للأوقية (الأونصة).بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 4149.50 دولارًا للأوقية.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% مسجلة 59.82 دولارًا للأوقية.وصعد البلاتين بنسبة 7.1% إلى 1745.42 دولارًا، وزاد البلاديوم 7.1 إلى 1355.13 دولارًا.