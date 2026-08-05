الاقتصاد

1%.. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع مخاوف التضخم

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • 1%.. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع مخاوف التضخم 1/3
  • 1%.. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع مخاوف التضخم 2/3
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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار ‌الذهب واحدًا بالمئة اليوم، مدعومة بتراجع المخاوف بشأن التضخم وسط ترقب مؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4092.43 دولارًا للأوقية (الأونصة).
أسعار الذهب - متداولة

بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 4149.50 دولارًا للأوقية.
أسعار الذهب اليوم - متداولة

المعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% مسجلة 59.82 دولارًا للأوقية.
وصعد البلاتين بنسبة 7.1% إلى 1745.42 دولارًا، وزاد البلاديوم 7.1 إلى 1355.13 دولارًا.
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