سعر سهم ميدغلف للتأمين (8030) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 05-08-2026

قفز سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (8030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق امام السهم لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع زيادة أحجام التداول التي صاحبت هذا الصعود الأخير.

لذلك ف توقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 16.24 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 19.32 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد