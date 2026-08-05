انخفاض أرباح «طيبة» 32% إلى 72.8 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة طيبة للاستثمار في الربع الثاني من 2026 بنسبة 32% إلى 72.8 مليون ريال، مقابل 107.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2025م إلى تأثر الربع المماثل إيجابا برد مخصص القضايا الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة وأحد المشغلين نظرا للوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وباستبعاد ذلك التأثير فإن التحسن في صافي الربح للربع الحالي بلغ 13.1 مليون ريال وبنسبة قدرها 22% عن الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والاستهلاك الخاصة بالمنشآت المضافة لمحفظة الشركة.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2025م إلى تأثير مصاريف التشغيل والاستهلاك للمنشآت الجديدة التي أضيفت لمحفظة الشركة. بالإضافة إلى تأثر الفترة المماثلة إيجابا برد مخصص القضايا الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة وأحد المشغلين نظرا للوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وباستبعاد ذلك التأثير فإن التحسن في صافي الربح للفترة الحالية بلغ 6.6 مليون ريال وبنسبة قدرها 3.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2025م إلى تأثر الربع المماثل إيجابا برد مخصص القضايا الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة وأحد المشغلين نظرا للوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وباستبعاد ذلك التأثير فإن التحسن في صافي الربح للربع الحالي بلغ 13.1 مليون ريال وبنسبة قدرها 22% عن الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والاستهلاك الخاصة بالمنشآت المضافة لمحفظة الشركة.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2025م إلى تأثير مصاريف التشغيل والاستهلاك للمنشآت الجديدة التي أضيفت لمحفظة الشركة. بالإضافة إلى تأثر الفترة المماثلة إيجابا برد مخصص القضايا الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة وأحد المشغلين نظرا للوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وباستبعاد ذلك التأثير فإن التحسن في صافي الربح للفترة الحالية بلغ 6.6 مليون ريال وبنسبة قدرها 3.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.