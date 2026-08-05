تراجع خسائر «اتحاد الخليج الأهلية» 91% في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2026 بنسبة 91% إلى 2.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ27.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 2.514 مليون ريال، مقارنة بخسائر 27.881 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، إلى فائض نتائج خدمات التأمين بقيمة 3.1 مليون ريال مقابل عجز في خدمات التأمين بمبلغ 28.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة الانخفاض في مصاريف خدمات التأمين حيث بلغت 207 مليون ريال، مقابل 263.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 56.4 مليون ريال وبنسبة 21%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف عقود اعادة التأمين حيث بلغت 13.1 مليون ريال للربع الحالي مقابل 25 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 11.9 مليون ريال وبنسبة 47.5%.
وانخفضت مصاريف التشغيل الأخرى حيث بلغت 5.5 مليون ريال مقابل 8.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 3.4 مليون وبنسبة 38%.
ويعود سبب الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغ 2.514 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 4.196 مليون ريال للربع السابق، إلى ارتفاع مصاريف عقود اعادة إلى 13.1 مليون ريال، مقابل 10.4 مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 2.7 مليون 26%.
وشملت الأسباب: الانخفاض في صافي دخل الاستثمار حيث بلغ 1.3 مليون ريال للربع الحالي مقارنة مبلغ 11.7 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 10.4 مليون ريال وبنسة 88.8% وكذلك الارتفاع في مصروفات التشغيل الأخرى حيث بلغت 5.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.9 للربع السابق بزيادة قدره 1.6 مليون وبنسبة 39.8%.
ويعود سبب الربح في النصف الأول مقارنة بخسارة للفترة المماثلة من العام السابق إلى فائض نتائج خدمات التأمين حيث بلغت 2.4 مليون ريال للفترة الحالية مقابل عجز بمبلغ 68.9 مليون للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة إلى الانخفاض في مصروفات خدمات التأمين حيث بلغت 438.8 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 535.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض قدره 96.7 مليون ريال وبنسبة 18%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين حيث بلغت 23.5 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 41.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 18.1 وبنسبة 43.5%، كما انخفضت المصاريف التشغيلية الاخرى حيث بلغت 9.4 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 15.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 6.4 مليون ريال أو بنسبة 40%.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 2.514 مليون ريال، مقارنة بخسائر 27.881 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، إلى فائض نتائج خدمات التأمين بقيمة 3.1 مليون ريال مقابل عجز في خدمات التأمين بمبلغ 28.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة الانخفاض في مصاريف خدمات التأمين حيث بلغت 207 مليون ريال، مقابل 263.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 56.4 مليون ريال وبنسبة 21%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف عقود اعادة التأمين حيث بلغت 13.1 مليون ريال للربع الحالي مقابل 25 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 11.9 مليون ريال وبنسبة 47.5%.
وانخفضت مصاريف التشغيل الأخرى حيث بلغت 5.5 مليون ريال مقابل 8.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 3.4 مليون وبنسبة 38%.
ويعود سبب الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغ 2.514 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 4.196 مليون ريال للربع السابق، إلى ارتفاع مصاريف عقود اعادة إلى 13.1 مليون ريال، مقابل 10.4 مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 2.7 مليون 26%.
وشملت الأسباب: الانخفاض في صافي دخل الاستثمار حيث بلغ 1.3 مليون ريال للربع الحالي مقارنة مبلغ 11.7 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 10.4 مليون ريال وبنسة 88.8% وكذلك الارتفاع في مصروفات التشغيل الأخرى حيث بلغت 5.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.9 للربع السابق بزيادة قدره 1.6 مليون وبنسبة 39.8%.
ويعود سبب الربح في النصف الأول مقارنة بخسارة للفترة المماثلة من العام السابق إلى فائض نتائج خدمات التأمين حيث بلغت 2.4 مليون ريال للفترة الحالية مقابل عجز بمبلغ 68.9 مليون للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة إلى الانخفاض في مصروفات خدمات التأمين حيث بلغت 438.8 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 535.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض قدره 96.7 مليون ريال وبنسبة 18%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين حيث بلغت 23.5 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 41.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 18.1 وبنسبة 43.5%، كما انخفضت المصاريف التشغيلية الاخرى حيث بلغت 9.4 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 15.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 6.4 مليون ريال أو بنسبة 40%.