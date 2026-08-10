سعر الغاز الطبيعي يتذبذب فوق الدعم-توقعات اليوم 10-8-2026

لا يزال سعر الغاز مستقرا حتى هذه اللحظة فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.620$ والذي يعزق بثباته فرص استئناف الهجوم الرئيسي الهابط لنلاحظ تقديمه لتذبذب جانبي باستقراره عند 2.720$.



نذكر بأن استمرار تشكيل مستوى 2.950$ للحاجز الإضافي وبمحاولة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي والثبات أدناه ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو المحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 2.510$ و2.280$ على التوالي.



نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.510$ و 2.800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر