شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن قمة شهرين بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% في مستهل تعاملات الأسبوع

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات

•الأسواق في انتظار بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوياتها في نحو شهرين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع ضغط انتعاش الدولار وارتفاع أسعار النفط بسبب الغموض المحيط بمفاوضات الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



بعد بيانات قاتمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تترقب الأسواق هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لشهر يوليو.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,313.51$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,341.91$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,352.42$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.2% ، وسجلت أعلى مستوى في قرابة شهرين عند 4,371.97 دولارًا للأونصة ، بعد صدور بيانات قاتمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 7.4% ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على السبائك الذهبية ،خاصة مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في شهرين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات الدولار مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 2% ،في مستهل تعاملات الأسبوع ،وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات هرمز

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات بشأن عدة مطالب ،من بينها التعويضات ووقف التهديدات العسكرية ورفع العقوبات و إنهاء الحصار البحري.



•الاتفاق الإيراني-العُماني بشأن مسار الملاحة اقترب من مراحله النهائية، لكن طهران تؤكد أن هذا الاتفاق وحده لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.



•الحرس الثوري يؤكد أن المضيق لن يُفتح قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالب طهران، وهو ما يقلص الآمال في عودة سريعة لحركة الملاحة الطبيعية.



•واشنطن لا تزال تُبقي الخيار العسكري مطروحًا إلى جانب الأدوات الدبلوماسية و الاقتصادية، في حين تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.



•صرّح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن بلاده تتعامل مع إيران "بهدوء" عبر قنوات خلفية ووصف المحادثات بأنها "أشبه بمباراة شطرنج".



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 55% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 45%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 23%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 77%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر يوم الأربعاء ،بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو ، و التي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نظرة موقع "أف اكس نيوز تودي": يتراجع الذهب بشكل طفيف فى مستهل تعاملات الأسبوع مع خضوعه لعمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي مدفوعةً ببيانات الوظائف غير الزراعية السلبية.



قد تتحسن أسعار الذهب فى وقت لاحق اليوم ،إذا فقد الدولار الأمريكي زخمه مرة أخرى مقابل سلة من العملات. ومع تباطؤ أسعار النفط قد ترتفع أسعار السبائك لمستويات أعلى فى شهرين فوق 4,400 دولارًا للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 2.82 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,017.54 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 10-08-2026