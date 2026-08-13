تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-08-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 80.65$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.