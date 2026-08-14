الاقتصاد

سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 14-8-2026

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سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 14-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 07:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

أكد سعر البلاتين استسلامه للسيناريو السلبي بتشكيله يوم لبعض الموجات الهابطة ليقترب بفارق قليل من الهدف الأول المتمركز عند 1685.00$ ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي بثباته عند 1715.00$.

 

نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للمحطة التالية المستقرة قرب 1642.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1650.00$ و 1740.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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