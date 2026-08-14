سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 14-8-2026

أكد سعر البلاتين استسلامه للسيناريو السلبي بتشكيله يوم لبعض الموجات الهابطة ليقترب بفارق قليل من الهدف الأول المتمركز عند 1685.00$ ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي بثباته عند 1715.00$.

نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للمحطة التالية المستقرة قرب 1642.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1650.00$ و 1740.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة