شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 14-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 07:07 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
أكد سعر البلاتين استسلامه للسيناريو السلبي بتشكيله يوم لبعض الموجات الهابطة ليقترب بفارق قليل من الهدف الأول المتمركز عند 1685.00$ ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي بثباته عند 1715.00$.
نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للمحطة التالية المستقرة قرب 1642.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1650.00$ و 1740.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة