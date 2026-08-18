سعر النفط خام برنت يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-08-2026

يستقر سعر النفط خام برنت (BRENT) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السعر بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة المحوري 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرارا لدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.