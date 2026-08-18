الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر النفط خام برنت يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 02:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

يستقر سعر النفط خام برنت (BRENT) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السعر بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة المحوري 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرارا لدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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