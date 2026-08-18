الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 16:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 85.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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