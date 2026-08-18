تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-08-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك كما توقعنا له بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساهم في دخول زخم إيجابي جديد حول السعر، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.