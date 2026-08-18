الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 16:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك كما توقعنا له بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساهم في دخول زخم إيجابي جديد حول السعر، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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