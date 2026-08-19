شكرا لقرائتكم خبر عن الين يحاول التعافي مع تراجع عائدات السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية ترتفع من المستويات الأدنى في 3 أسابيع

•الدولار يستأنف خسائره قبيل محضر الاحتياطي الفيدرالي

•السلطات النقدية ترقب عن كثب تحركات العملة اليابانية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ضمن محاولات التعافي من المستويات الأدنى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وفى ظل تزايد احتمالات تدخل السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة مرة أخرى في سوق الصرف.



يواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعه، مما يصدر ضغوط سلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (159.29 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.60¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 159.65 ¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 159.78 ينات ، بسبب مخاوف تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



السلطات النقدية

تراقب السلطات النقدية فى اليابان والولايات المتحدة عن كثب تحركات العملة اليابانية في سوق الصرف،خاصة مع اقتراب الين من التداول مرة أخرى دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار.



سجل الين الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ، مع تلاشي تأثير التدخل الياباني والأمريكي في سوق الصرف، مما دفع المتداولين إلى التكهن بضرورة تنفيذ جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف التراجع الحالي في مستويات العملة.



فقدت العملة اليابانية حوالي نصف المكاسب التي حققتها بفضل تدخل اليابان و الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي أواخر يوليو و أوائل أغسطس.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع مع تحول تركيز المستثمرين نحو تقييم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تراجع احتمالات رفعها خلال العام الجاري، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات دون توقعات السوق، بالتزامن مع صدور مؤشرات مقلقة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.



عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصدر المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي.



يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكي ،قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة أكثر وضوحًا حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا حول 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وتزايد التكهنات حول تدخل حكومي جديد فى سوق الصرف.



وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي إذا تضمن تعليقات أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026