سعر الباوند مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 19-8-2026

أنهى سعر الزوج الاندفاع الصاعد الأخير بتقديمه لإغلاق جديد دون الحاجز المستقر عند 216.35 لنلاحظ تأثره بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء وتشكيله لبعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 215.65.

نود التنويه إلى أن افتقار السعر حاليا للعزم الإيجابي قد يجبره على تقديم المزيد من المحاولات التصحيحية ليضطر لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 214.85 وصولا لمستوى 214.15, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ خلال الفترة الأولية من 216.85 و217.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.10 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز