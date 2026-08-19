الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 19-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 19-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 07:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

أنهى سعر الزوج الاندفاع الصاعد الأخير بتقديمه لإغلاق جديد دون الحاجز المستقر عند 216.35 لنلاحظ تأثره بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء وتشكيله لبعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 215.65.

 

نود التنويه إلى أن افتقار السعر حاليا للعزم الإيجابي قد يجبره على تقديم المزيد من المحاولات التصحيحية ليضطر لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 214.85 وصولا لمستوى 214.15, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ خلال الفترة الأولية من 216.85 و217.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.10  و 216.35 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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