سعر سهم رؤوم (4144) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 20-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم رؤوم (4144) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 70.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد