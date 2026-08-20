الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 10:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر أخيراً في اختراق مستوى المقاومة المحوري 85.00$، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتحقيق تلك المكاسب مع احتمالية كبيرة لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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