مايان السيد تنشر صور خطوبة شقيقتها (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مايان السيد صورًا من خطوبة شقيقتها ميادة، التي احتفلت بها يوم 12 أكتوبر الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مايان على الصور قائلة: "خطوبة أختي 2023".

وعلقت الفنانة سارة الشامي على الصور قائلة: "مبروك ميودا".

جدير بالذكر أن مايان السيد عُرض لها في دراما رمضان 2023 مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" أمام النجمة الكبيرة يسرا.

وشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، أحمد عبدالوهاب.

كما ظهرت أيضا كضيفة في مسلسل "جت سليمة" في نفس الموسم الرمضاني، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام.



اقرأ أيضا:

بعد أنباء عن انفصاله.. أول تعليق من الشاعر أيمن بهجت قمر