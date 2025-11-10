شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط طلب نشط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع في سوق الصرف الأجنبي

•مجلس الشيوخ يجري المزيد من التصويتات قد تنهي الإغلاق الحكومي

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية



قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى في أسبوعين ، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،وسط طلب نشط على المعدن كملاذ آمن ارتكازًا على حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،وبدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.



يجري مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم ،المزيد من التصويتات على اتفاق مبدئي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والمستمر لأكثر من 40 يوم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.1% إلى (4,085.26$) الأعلى منذ 27 أكتوبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,000.57$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (3,999.77$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.6%،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي.



•وفقد الذهب الأسبوع الفائت أقل من 0.1% ، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بدا مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد مستعدًا للمضي قدمًا في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء إغلاق استمر 40 يومًا، والذي أدى إلى تهميش الموظفين الفيدراليين، وتأخير المساعدات الغذائية، وعرقلة السفر الجوي.



حيث من المقرر إجراء المزيد من التصويتات داخل المجلس في وقت لاحق اليوم ، لتمرير اتفاق مبدئي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشمل إعادة فتح الحكومة الفيدرالية مع إجراءات تمويل حتى يناير.



سوق العمل الأمريكي

مع تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لجأ المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة والتجزئة.



كما أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في عمليات تسريح العمال المعلنة.



أشار بنك ويستباك في تقرير بحثي إلى أن "بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة عن تشالنجر تشير إلى ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف في الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل الأمريكي".



الفائدة الأمريكية

•أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف في أوائل نوفمبر وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي على الإطلاق.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 65% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحاتي مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،في ظل توقف البيانات الحكومة عن الاقتصاد الأمريكي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يشهد الذهب إقبالًا قويًا من المتداولين مع بداية الأسبوع، حيث يرتفع المعدن النفيس على خلفية توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قلل من احتمالية حدوث ذلك.



•وأضاف ووترر: بينما يبدو أننا نقترب من نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية، إلا أن ذلك يُعزز وضوح الرؤية بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ بدء الإغلاق.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 1.71 طن،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,042.06 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يهاجم مستهدفنا السعري - توقعات اليوم – 10-11-2025