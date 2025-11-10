انت الان تتابع خبر ايران تصف الانتخابات العراقية بـ"المصيرية": أي تدخل اجنبي مرفوض من طهران و"الدول المسؤولة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام إيرانية، إن "الانتخابات العراقية تمثل محطة مصيرية لتحديد مستقبل الشعب العراقي".



وشدد على أن "أي تدخل أجنبي في هذا المسار مرفوض ومُدان من قبل طهران والشعب العراقي والدول المسؤولة في المنطقة".

وأكد أن "التجارب السابقة أظهرت أن كل تدخل أمريكي في شؤون الدول الأخرى كانت نتائجه سلبية على السلام والاستقرار في تلك الدول والمنطقة بأسرها".

وأضاف أن إيران تأمل أن تسير الانتخابات العراقية المقررة في الأيام المقبلة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

