اليورو يواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي

•رئيسة الوزراء اليابانية تعتزم التخلي عن الهدف المالي السنوي

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وسط انتعاش العملة الأمريكية بفعل تزايد الآمال حول إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



أعلنت رئيسة وزراء اليابان "ساناي تاكايتشي" أن الحكومة تعتزم التخلي عن الهدف المالي السنوي الحالي لصالح هدف جديد يقيس الإنفاق على مدى عدة سنوات. في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية لدعم النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (154.03 ¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (153.41¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (153.40¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،بعد صدور بيانات قاتمة عن إنفاق الأسر في اليابان.



•حقق الين الياباني الأسبوع المنصرم ارتفاع بحوالي 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ،في أول مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل آمال رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الانتعاش وسط تزايد آمال قرب إنهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة ،خاصة بعدما أقر مجلس الشيوخ المرحلة الأولي من اتفاق مبدئي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشمل إعادة فتح الحكومة الفيدرالية مع إجراءات تمويل حتى يناير.



ساناي تاكايتشي

في نهاية الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بعد إعلانها أن الحكومة تعتزم التخلي عن الهدف المالي السنوي الحالي لصالح هدف جديد يقيس الإنفاق على مدى عدة سنوات.



ويعني هذا التحول أن طوكيو ستبتعد عن التزاماتها السابقة بتحقيق توازن في الموازنة العامة بحلول موعد محدد سنويًا، وهو ما يُنظر إليه على أنه تخفيف للانضباط المالي الذي طالما تبنته الحكومات اليابانية السابقة.



وبررت تاكايتشي هذا التغيير بأن النهج السنوي لم يعد مناسبًا في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه اليابان، بما في ذلك ضعف النمو، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن الهدف الجديد سيسمح للحكومة بمرونة أكبر في إدارة السياسة المالية على مدى أطول.



ويرى محللون أن الخطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية لدعم النمو، لكنها في الوقت ذاته تضع بنك اليابان أمام تحديات إضافية تتعلق بتنسيق سياساته النقدية مع سياسة مالية أقل تقيدًا.



الفائدة اليابانية

•على الرغم من أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أرسل مؤخرًا أقوى إشارة حتى الآن بإمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إلا أن الأسواق ظلت غير راضية عن النهج التدريجي للبنك المركزي.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

