الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي ويزيد من احتمالات المزيد من الهبوط على المدى القريب، خاصة بعد كسره لمستوى الدعم 89.00$ والذي يقلص من فرص تعافي السعر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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