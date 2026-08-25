تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-08-2026

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي ويزيد من احتمالات المزيد من الهبوط على المدى القريب، خاصة بعد كسره لمستوى الدعم 89.00$ والذي يقلص من فرص تعافي السعر.