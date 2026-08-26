تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-08-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستند إلى مستوى الدعم 79.55$، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة خاصة في حالة ثبات هذا الدعم ولو بشكل مؤقت.