تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-08-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 79.55$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السعر بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.