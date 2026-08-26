شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-26 15:39 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر بما يمثله من قاعدة دعم ديناميكية تعزز من المسار الصاعد.