الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 15:39 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر بما يمثله من قاعدة دعم ديناميكية تعزز من المسار الصاعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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