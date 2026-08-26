شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يسجل أدنى مستوى في أسبوع مع تجدد المخاوف الاقتصادية بسبب النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل نظيره الأمريكي، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي على نطاق واسع وتجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الكندي نتيجة حالة عدم اليقين التجاري.

وانخفض الدولار الكندي 0.4% إلى 1.3885 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو 72.02 سنتًا أمريكيًا، بعدما سجل خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس عند 1.3892.

وقال كيفن فورد، استراتيجي أسواق العملات والاقتصاد الكلي لدى «كونفيرا»، إن النزاع التجاري حدّ من التعافي الأخير للعملة، عبر تجدد المخاوف بشأن الصادرات والاستثمارات وثقة الشركات.

وفرضت الولايات المتحدة، السبت، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. وردت كندا الثلاثاء بفرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تقديم مساعدات للشركات والعمال.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية بشكل طفيف توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، قبيل ندوة جاكسون هول للمصرفيين المركزيين هذا الأسبوع.

ترقب بيانات النمو الكندي وإشارات «الاحتياطي الفيدرالي»

قال فورد إن إشارة متشددة واضحة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال ندوة جاكسون هول قد تدفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي إلى تجاوز مستوى 1.39، لكنه أشار إلى احتمال استمرار وارش في نهجه الحذر في التواصل.

وأضاف أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الثاني، المقرر صدوره الجمعة، سيختبر الجانب الآخر من زوج العملات، من خلال الكشف عما إذا كان التعافي خلال الربيع قد اكتسب زخمًا كافيًا قبل تأثير صدمة الرسوم الجمركية.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني، بعد انكماشه لربعين متتاليين.

وفي سوق السلع، تراجعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بشكل طفيف مع تركيز المستثمرين على المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، بينما استمر اضطراب حركة الشحن في المنطقة الرئيسية لتصدير النفط.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.1% إلى 82.27 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.662%، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في نحو أسبوعين عند 3.614%.