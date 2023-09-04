عملة ستيلر (XLM) ترتفع بنسبة 8% والبيتكوين يستقر دون مستوى 26,000 دولار

رغم التذبذب الشديد الذي شهدته عملة البيتكوين خلال الأيام القليلة الماضية، استقرت العملة الرقمية الرئيسية دون مستوى 26,000 دولار.

العملات الرقمية البديلة كانت مستقرة نسبيا اليوم، باستثناء Rocket Pool وSynthetix وStellar، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.

البيتكوين يكافح للعودة فوق مستوى 26,000 دولار:

ظلت عملة البيتكوين تتداول عرضيا دون مستوى الـ 26,000 دولار لفترة من الوقت، حيث زاد تذبذب العملة بعد إعلان فوز Grayscale القانوني على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تسبب هذا الفوز في ارتفاع العملة بأكثر من 2000 دولار، لتصل العملة إلى ذروتها فوق 28,000 دولار.

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع تحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات، قررت الهيئة تأجيل القرار بشأن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصات لمدة 45 يوم إضافي.

أسفر ذلك، بالإضافة إلى التراجع في الإثارة حول فوز Grayscale، لانخفاض كبير في سعر العملة.

تراجعت البيتكوين بنحو 3,000 دولار في يومين، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 11 أسبوع عند 25,350 دولار.

ولكنها تمكنت من التعافي والعودة للتداول حول مستوى الـ 26,000 دولار، مثلما كانت قبل أسبوع.

استقرت القيمة السوقية للعملة عند 505 مليار دولار، وحافظت على هيمنتها على العملات الرقمية البديلة بنسبة 48.4%.

ارتفاع XLM:

شهدت معظم العملات الرقمية البديلة ارتفاعات طفيفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مع تسجيل سولانا لارتفاع بنسبة 1%.

من جهة أخرى، تكبدت Dogecoin وShiba Inu خسائر طفيفة.

ومع ذلك، ارتفعت عملة Stellar (XLM) بنسبة تقريبية تكاد تصل 10%، ويتم تداولها حاليا أعلى من 0.12 دولار.

كما شهدت Rocket Pool وSynthetix ارتفاعات ملحوظة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية 1.04 تريليون دولار، مع تحقيق زيادة قدرها 10 مليار دولار في يوم واحد.

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