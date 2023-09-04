نمو القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة بـ 660 مليون دولار خلال أسبوعين

أفادت منصة “Santiment” لتحليل العملات الرقمية بأن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة الست الرئيسية:

USDT، USDC، BUSD، DAI، TUSD، وUSDP

قد شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة.

بالرغم من التحسن المسجل مؤخرا، إلا أن هذا الرقم المشار إليه أعلاه شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حينما بدأت العملات الرقمية بشكل عام في دخول فترة من التراجع.

وبحسب Santiment، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات مؤخرا 121 مليار دولار، مع زيادة بلغت 660 مليون دولار خلال الأسبوعين الأخيرين.

يعتبر هذا تحسن طفيف بالمقارنة مع الانخفاض الذي شهدته العملات خلال الـ 18 شهر الماضي.

هذا وسبق وأن وصل الحد الأقصى للقيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات الرقمية المستقرة إلى حوالي 165 مليار دولار في مايو 2022 قبل انهيار مشروع Terra.

ومن الأحداث التي ساهمت في هذا التراجع، انهيار FTX في نوفمبر العام الماضي والأزمات المصرفية الأمريكية في الربيع المنصرم.

والتأثير الأكبر جاء من العملة الرقمية المستقرة USDC بشكل كبير بسبب مشاكل مصرفية تعرضت لها شركة Circle مع بنك Silicon Valley Bank، حيث تراجعت القيمة السوقية للعملة من أكثر من 44 مليار دولار إلى حوالي 26 مليار دولار حاليا.

على الجانب الآخر، لم تتأثر عملة USDT بنفس الطريقة، بل زادت هيمنتها على السوق بشكل كبير.

وفقا لبيانات CoinGecko، بلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية المستقرة USDT مستويات قياسية جديدة تجاوزت 84.1 مليار دولار في بداية أغسطس.

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