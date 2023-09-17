كوين بيس تطلق محفظة ويب 3 مُخصصة للمؤسسات: التفاصيل هنا

تستمر كوين بيس، التي تعد واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية، في توسيع نطاقها وذلك بإصدار محفظتها الجديدة للويب اللامركزي (Web3)، التي تهدف إلى تبسيط عمليات المعاملات للشركات الكبيرة في مجال التمويل اللامركزية والويب 3، DeFi، وNFT.

وفقا لإعلان الشركة، ستستند المحفظة الجديدة للعملات الرقمية على تقنيات تُمكن العملاء من تخزين العملات الرقمية، والتفاعل مع التطبيقات والعقود الذكية اللامركزية، والاستفادة من التداول اللامركزي للأصول الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المحفظة إمكانية الدخول المباشر للتمويل اللامركزي (DeFi)، مُمكنة بذلك العملاء من شراء وبيع وإدارة محافظ NFT، وتشغيل حساباتهم على الويب اللامركزي.

العملاء يمكنهم الوصول للمحفظة عبر حسابات Prime الحالية لديهم.

تُدعم المحفظة عُملات NFT، DeFi، DAO، والعملات الرقمية الأخرى عبر تسع شبكات مُختلفة، مع خاصية لتبادل ما يزيد عن 33,000 رمز رقمي عبر ست شبكات رئيسية.

استهداف المؤسسات:

تُقدم كوين بيس محفظة الويب 3 “Prime Web3” المُصممة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات، بالتركيز على إعداد تقارير شفافة ومُوحدة.

تُمكن المحفظة من توفير تفاصيل كاملة للمعاملات، مُسهلة بذلك عمليات التدقيق.

وتُراعي المحفظة احتياجات الأمان الخاصة بكل مؤسسة، مع إمكانية تحديد الصلاحيات والأدوار للمستخدمين.

شدد “كيفن جونسون”، نائب رئيس قسم المبيعات المؤسسية في كوين بيس على الحاجة للحلول الأمنية في مجال العملات الرقمية.

لذا فإن محفظة كوين بيس تعتمد على طبقات أمان مُتعددة، بما في ذلك التحقق الثنائي مُقترن بـ YubiKey.

تقدم المحفظة أيضا عدد من الضوابط الأمنية، منها التنبيهات ومعاينات المعاملات، مُسهمة في تعزيز مكانة كوين بيس في عالم التمويل اللامركزي.

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