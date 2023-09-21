العملة الرقمية المستقرة (PYUSD) تكتسب المزيد من الزخم بعد إطلاقها على تطبيق Venmo

احتلت عملة بايبال المستقرة PYUSD، موقعا أكبر في سوق الدفع من خلال إدراجها على تطبيق Venmo، التابع لشركة بايبال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من سبعة أسابيع من إطلاق PYUSD، التي تهدف لدمج العملات الورقية مع بيئة الويب 3 وتحسين عمليات الدفع.

وفقا لبيان بايبال، أصبح بإمكان مستخدمي Venmo الآن الشراء بواسطة PYUSD وتنفيذ التحويلات بسلاسة لمستخدمي Venmo وبايبال، بالإضافة إلى المحافظ الخارجية التي تدعمها.

استحواذ بايبال على Venmo في 2013 كان بمثابة تحول رئيسي، مما قوى مكانتها في سوق الدفع الرقمي.

والآن، بإدخال PYUSD إلى Venmo، تعزز هذا التحول، خاصة مع توجيهها لملايين مستخدمي الخدمتين.

توفر PYUSD معاملات سريعة ومجانية بين المنصتين، مما يمثل نقلة نوعية في قابلية التشغيل بين العملات المستقرة.

ويمكن للمستخدمين أيضا تحويل PYUSD إلى محافظ خارجية أو استخدامها كوسيلة دفع لدى التجار، مع ملاحظة وجود رسوم للشبكة الرقمية.

منذ ظهورها، شهدت PYUSD تطورا سريعا في السوق الرقمية، حيث تم تداولها في منصات تداول كبرى مثل Crypto.com وBitstamp وCoinbase وKraken.

وتحظى العملة الرقمية المستقرة أيضا بدعم من محافظ العملات المشفرة المشهورة مثل MetaMask وLedger وPhantom.

وقد تم تضمينها ضمن القائمة المعترف بها من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، مما يجعلها متاحة للشركات المتواجدة هناك.

وفي التقرير الأول لـ بايبال عن العملات المستقرة، يُظهر الدعم المالي لـ PYUSD بقيمة 44,376,440 دولار، من خلال سندات الخزانة الأمريكية والنقد المكافئ.

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