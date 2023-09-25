تيثر تُوقف استرداد عملة USDT لبعض مجموعات العملاء في سنغافورة، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:45 مساءً - أفادت التقارير بأنَّ شركة "تيثر" (Tether)، المُصدرة للعملات المستقرة، قد غيَّرت شروطَ خَدمتها في سنغافورة. إذ تُظهر رسالةُ بريدٍ إلكتروني شاركها الرئيس التنفيذي لبروتوكول التمويل اللامركزي "كيك ديفاي" (Cake DeFi) في 25 سبتمبر تغييراتٍ في شروط الخدمة الخاصَّة بالشركة، حيث تحظر على بعض العملاء استرداد عملة تيثر (USDT).

شارك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (Cake DeFie)، جوليان هوسب، البريدَ الإلكتروني المستلَم من (Tether)، والذي ذكرت فيه الشركة أنَّه لا يمكن استرداد عملات تثير (USDT) مقابلَ الدولار الأمريكي بسبب التغييرات في شروط الخدمة الخاصة بها.

وفي منشور على موقع X (تويتر سابقاً)، ذكر هوسب أنَّه غير مُتأكِّد ممِّا إذا كان بإمكان شركة (Cake DeFi) استرداد عملات (USDT) بالدولار الأمريكي بسبب وجودها في سنغافورة.

إذ تشمل التغييرات الرئيسةُ في شروطِ تيثر وأحكامِها تقييدَ معايير التأهيل لبدء العمل، و"لم يعد مسموحاً للشركات التي يُسيطِرُ عليها كيانٌ آخرُ والمديرينَ والمساهمين المقيمين في سنغافورة أن يكونوا عملاء لدى تيثر".

أمَّا مصطلح "يسيطر عليها كيانٌ آخر" فقد أربك كثيرينَ في مجتمع العملات المشفرة، بما في ذلك شركة (Cake DeFi)، التي أُبلغت بأنَّها "تخضع لسيطرة شركة أخرى في سنغافورة. وبناءً على ذلك، لن يُسمح لكم بالإصدار أو الاسترداد من المنصة".

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أبرزَ مستخدمو (X) أنَّ تغييرَ (Tether) الأخير في شروط الخدمة يأتي وسْطَ فضيحةٍ كبيرة تتعلق بغسل الأموال في سنغافورة، حيث ارتفعت الأصول التي جرى الاستيلاء عليها إلى ما يزيد عن ملياري دولار.

فيما تكهَّن مستخدمٌ آخرُ بأنَّ التغييرات في شروط استرداد عملات تيثر (USDT) يمكن أن تكون مشكلةً خاصة بشركة (Cake DeFi)، ما يشير إلى أنَّ بروتوكول التمويل اللامركزي قد وُضِعَ عليه علامةٌ تشير إلى العناية الواجبة المعزَّزة (EDD)، وبالتالي، يمكن أن يتمثَّل الأمرُ في مشكلةِ شراكةٍ بين الشركتين.

تواصلت كوينتيليغراف مع "تيثر" لتأكيد البريد الإلكتروني الذي شاركه مدير العمليات في مجموعة "كيك ديفاي"، واستفسرت عن التغييرات في شروط الخدمة الخاصة بالشركة، لكنَّها لم تتلقَّ رداً بعد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره