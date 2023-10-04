منصة OpenSea تطلق OpenSea Studio للمبدعين لإطلاق مشاريعهم NFT وإدارتها بسهولة

أطلقت منصة الرموز الغير قابلة للاستبدال OpenSea مؤخرا “OpenSea Studio”، وهي منصة شاملة مُصممة لتمكين المبدعين من إطلاق وإدارة مشاريع NFT بكفاءة وسهولة.

الهدف هو السماح للفنانين بالتركيز على إبداعاتهم بينما تقوم المنصة بالتعامل مع التفاصيل التشغيلية، بما في ذلك تحميل الوسائط والبيانات الوصفية وإنشاء صفحات مخصصة.

تتيح المنصة للمستخدمين سك الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT بشكل مباشر في محافظهم الشخصية، مع توسيع الدعم لمجموعة واسعة من شبكات البلوكشين المتوافقة مع OpenSea.

OpenSea Studio يسهل التعامل مع إنشاء NFT باستخدام بطاقات الائتمان والخصم ويوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

في الأشهر المقبلة، يُتوقع أن تتضمن المنصة وظائف جديدة، مثل صفحات مخصصة للمجموعات NFT، والإجابة على الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى تقديم مفهوم الإصدارات لتسهيل عملية إطلاق NFT.

في سياق التوسع، قدمت OpenSea أيضا OpenSea Pro في وقت سابق من هذا العام لتحدث بذلك ثورة في مشهد تداول NFT، مع تقديم خدمات مجانية وتجميع القوائم من 170 سوق مختلف.

واجهت الشركة أيضا تحديات، بما في ذلك خرق أمني قبل أسبوعين استهدف تفاصيل API للمستخدمين.

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