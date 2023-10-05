إليكم قصة رفض مدير بينانس لعرض استثمار بقيمة 40 مليون دولار من مؤسس FTX؟

المتابع لسوق الكريبتو يعلم ما آلت إليه منصة FTX التي كانت في وقت ما من أبرز وأكبر منصات التداول العالمية.

بالرجوع زمنيا للوراء وبحسب كتاب “Going Infinite” للكاتب “مايكل لويس” فهناك تساؤل مثير حول سبب رفض “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس لعرض استثماري بقيمة 40 مليون دولار من “سام بانكمان فريد”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، في مارس 2019.

إذ ورغم هذا العرض المغري، اختارت شركة بينانس، التي بدأت كمنصة صغيرة لتداول العملات الرقمية، التطور بشكل داخلي لإطلاق جملة من المميزات الأخرى مثل العقود الآجلة بدلا من التعاون مع “بانكمان”.

كرد فعل عن رفض بينانس، تأسست منصة FTX الخاصة بـ “سام بانكمان فريد” في مايو 2019، التي مرت لاحقا بتحديات مالية قوية، وصولا إلى تقديم طلب الإفلاس في نوفمبر 2022، والذي أدى إلى محاكمة “سام بانكمان فريد” والذي ستبدأ محاكمته اليوم.

كانت الرؤية التي كان يحلم بها “سام بانكمان فريد” هي إنشاء منصة لتداول العملات المشفرة، مع بعض التحديات بشأن الطرق التي يجب اتباعها للبداية، مثل التعامل مع الجمهور واستقطاب العملاء.

عام 2018 شهد إطلاقه لمنصة CryptonBTC، وهي منصة لتداول بيتكوين، دون استراتيجية واضحة للنمو أو التسويق.

بعدها اقترح هو وفريقه تطوير منصة للعقود الآجلة وعرضها لمنصات تداول العملات المشفرة الموجودة، بتوفير التكنولوجيا من قبل شركة “Alameda” وجذب العملاء من المنصات الحالية.

عبر مدير بينانس في وقت سابق عن شكوك حول هذا المقترح، معتبرا أن التصميم يمكن أن يؤدي إلى خسارة كل الضمانات في صفقة واحدة غير مواتية، مما يجعل منصة التداول تتحمل الخسائر.

رغم التعاون السابق ورعاية بينانس لمؤتمر أشرف عليه “سام بانكمان فريد” في أوائل 2019 مقابل 150 ألف دولار إلا أن CZ لم يتعمق بعدها في الكثير من الشراكات مع “سام بانكمان فريد”.

جدير بالذكر أن العملة الرقمية FTT كانت هي العملة الرقمية التي قدمها “سام بانكمان فريد” لتمويل مشروعه، حيث قدمت العملة الرقمية لمالكيها نسبة من إيرادات FTX السنوية من خلال آلية الشراء والحرق، الذي كانت بينانس قد استخدمته بنجاح في السابق.

وعلى الرغم من العقبات التنظيمية، تم إنتاج 350 مليون FTT للمستثمرين في مايو 2019، وتم عرض بعضها لموظفي FTX ولشخصيات رئيسية بأسعار منخفضة، ورفضت بواسطة الغالبية، مع بعض الاستثناءات القليلة.

على الرغم من الاهتمام الخارجي بالعملة الرقمية FTT بأسعار تتراوح بين 20 و70 سنت، اعتبر “سام بانكمان فريد” أن التقدير كان منخفضا للغاية.

وعندما تم إدراج FTT في FTX وتم تداولها للجمهور في يوليو، تم افتتاحها بسعر 1 دولار وارتفعت إلى 1.50 دولار.

وفي لقاء لاحق وبعد تبادل التحيات الودية مع CZ في مؤتمر نظم من طرف FTX، عرض CZ شراء حصة 20٪ من FTX مقابل 80 مليون دولار.

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